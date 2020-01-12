Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке на чемпионате Европы

Мужская сборная России завоевала серебро в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене, Голландия. Они показали результат 3 минуты 42,48 секунды.

В составе команды выступали Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков и Руслан Захаров.

Победу одержала команда Голландии (3.40,63), бронзу завоевала Норвегия (3.43,39).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Свен Крамер, Кун Фервей, Патрик Руст, Марсель Боскер) — 3.40,63

2. Россия (Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров) — 3.42,48

3. Норвегия (Ховард Бокко, Сверре Лунде Педерсен, Халлйейр Энгебротен, Кристиан Улеклейв) — 3.43,39