Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на этапе Кубка мира в Казахстане. Победу одержала Канада, второй стала Голландия.

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Канада — 3.00,235

2. Голландия — 3.00,340

3. Россия (Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 3.04,330

Мужчины

1 500 м

1. Нин Чжунянь (Китай) — 1.44,918

2. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,088

3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.45,214

4. Томас Крол (Голландия) — 1.45,500

5. Такуро Ода (Япония) — 1.46,149

6. Джои Мантия (США) — 1.46,256...

15. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,948...

19. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,495