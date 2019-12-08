Россиянки — третьи на этапе Кубка мира в Казахстане
17:29
Женская сборная России заняла третье место в командной гонке на этапе Кубка мира в Казахстане. Победу одержала Канада, второй стала Голландия.
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
Командная гонка
1. Канада — 3.00,235
2. Голландия — 3.00,340
3. Россия (Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) — 3.04,330
Мужчины
1 500 м
1. Нин Чжунянь (Китай) — 1.44,918
2. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,088
3. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.45,214
4. Томас Крол (Голландия) — 1.45,500
5. Такуро Ода (Япония) — 1.46,149
6. Джои Мантия (США) — 1.46,256...
15. Даниил Беляев (Россия) — 1.46,948...
19. Сергей Трофимов (Россия) — 1.48,495
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