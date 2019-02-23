Павел Кулижников: "Был обижен сам на себя после ЧМ в Инцелле"

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о том, с какими чувствами подошел к чемпионату мира в спринтерском многоборье в Херенвене.

- Был обижен сам на себя, этот нерв тебя все время задевает, - цитирует Кулижникова ТАСС. - Что с ним делать? Просто перебарываешь его, говоришь себе - ну, ладно, хватит. Потом как-то перестраиваешься и говоришь себе - давай стремиться дальше. Я сюда в Херенвен приехал не побеждать, а показать свой уровень и спокойно сбегать, не более того.

Павел Кулижников на чемпионате мира на отдельных дистанциях довольствовался единственной бронзой в командном спринте. Сейчас же, по итогам первого дня ЧМ в Херенвене, он лидирует в общем зачете.

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