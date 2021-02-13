Кулижников: «Уже верю, что поеду на Олимпиаду»

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал, что перед сезоном сомневался в проведении чемпионата мира и своем допуске, но сейчас верит и в возможность поехать на Олимпийские игры.

«Сначала я не верил, что чемпионат мира будет, потом был вопрос с нашим допуском. Это тоже у нас, понятное дело, обсуждается, — цитирует «РИА Новости» Кулижникова. — Но после решения CAS уже стало понятно — должны допустить. Про Олимпиаду еще посмотрим, подождем. Но я уже верю, что выступлю, что все нормально будет, ну а пока нейтральный статус, и из-за скомканного сезона вообще даже выходил на старт как на один из этапов Кубка мира. Просто потому что обстановка такая, да еще и зрителей нет».

Кулижников не был допущен на Игры-2018 в Пхенчхане. На чемпионат мира в Херенвене Международный союз конькобежцев допустил всех россиян. Кулижников, переболевший коронавирусом и получивший мышечную травму за две недели до старта, завоевал на этом турнире два серебра — на 500 и 1000 м.