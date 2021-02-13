Семериков занял девятое место в масс-старте на чемпионате мира
19:38
На чемпионате мира по конькобежному спорту прошел мужской масс-старт. Победу одержал представитель США Джои Мантия.
Лучший из россиян — Данила Семериков — показал 9-й результат.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Масс-старт
1. Джои Мантия (США)
2. Арьян Струтинга (Голландия)
3. Барт Свингс (Бельгия)
9. Данила Семериков (Россия)
15. Руслан Захаров (Россия)
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