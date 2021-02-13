Семериков занял девятое место в масс-старте на чемпионате мира

На чемпионате мира по конькобежному спорту прошел мужской масс-старт. Победу одержал представитель США Джои Мантия.

Лучший из россиян — Данила Семериков — показал 9-й результат.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Джои Мантия (США)

2. Арьян Струтинга (Голландия)

3. Барт Свингс (Бельгия)

9. Данила Семериков (Россия)

15. Руслан Захаров (Россия)