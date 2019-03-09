Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 24-летний россиянин установил мировой рекорд, показав результат 33,616 секунды.

Второе место занял японец Тацуя Синхама (33,835), третье - его соотечественник Юма Мураками (34,113). Россиянин Руслан Мурашов стал 6-м (34,241), Виктор Муштаков - 11-м (1.09,197).

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) - 33.616

2. Тацуя Синхама (Япония) - 33,835

3. Юма Мураками (Япония) - 34,113

4. Ча Мин Кю (Корея) - 34,227

5. Рехеи Хага (Япония) - 34,238

6. Руслан Мурашов (Россия) - 34,241...

11. Виктор Муштаков (Россия) - 1.09,197

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