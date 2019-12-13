Россиянин Павел Кулижников стал третьим на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Еще три представителя России Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев заняли четвертое, пятое и седьмое места соответственно.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1-й забег

1. Юма Мураками (Япония) — 34,584

2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,672

3. Павел Кулижников (Россия) — 34,732

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,756

5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,766

6. Роман Креч (Казахстан) — 34,917

7. Артем Арефьев (Россия) — 34,932