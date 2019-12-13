Кулижников — третий на дистанции 500 м в Нагано
11:04
Россиянин Павел Кулижников стал третьим на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано. Еще три представителя России Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и Артем Арефьев заняли четвертое, пятое и седьмое места соответственно.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Юма Мураками (Япония) — 34,584
2. Тацуя Синхама (Япония) — 34,672
3. Павел Кулижников (Россия) — 34,732
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,756
5. Руслан Мурашов (Россия) — 34,766
6. Роман Креч (Казахстан) — 34,917
7. Артем Арефьев (Россия) — 34,932
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skating/worldcup/2019-2020/events/2607138_0/
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