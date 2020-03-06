Кулижников снялся с Финала Кубка мира в Голландии
18:31
Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников снялся с Финала Кубка мира, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.
Соревнования пройдут 7-8 марта в Херенвене (Нидерланды).
Ранее Кулижников получил травму плеча на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити, где завоевал два золота.
Позднее он стартовал на чемпионате мира в спринтерском многоборье в норвежском Хамаре с той же травмой, но досрочно завершил выступление из-за проблем с самочувствием.
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