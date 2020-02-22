Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в многоборье, сообщает «РИА Новости». Трехкратный чемпион мира Денис Юсков пропустит турнир, потому что будет готовиться к финалу Кубка мира.

Состав команды выглядит следующим образом:

Спринтерское многоборье: Александр Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков (запасной Виктор Лобас), Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова (запасная Ирина Кузнецова).

Классическое многоборье: Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Беляев (запасной Егор Юнин).