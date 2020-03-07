Крол победил на дистанции 1000 метров на Кубке мира в Херенвене, Муштаков — седьмой
20:00
Голландский конькобежец Томас Крол стал первым на 1000 метров на Кубке мира в Херенвене (Голландия). Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 7,858 секунды.
Второй — канадец Лоран Дюбрей (1.08,118). Третий — голландец Кай Фербей (1.08,132).
Россиянин Виктор Муштаков занял седьмое место (1.08,625).
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.07,858
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,118
3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,132
4. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,152
5. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.08,300
6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,602
7. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,625