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Крол победил на дистанции 1000 метров на Кубке мира в Херенвене, Муштаков — седьмой

20:00
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Голландский конькобежец Томас Крол стал первым на 1000 метров на Кубке мира в Херенвене (Голландия). Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту и 7,858 секунды.

Второй — канадец Лоран Дюбрей (1.08,118). Третий — голландец Кай Фербей (1.08,132).

Россиянин Виктор Муштаков занял седьмое место (1.08,625).

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.07,858

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,118

3. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,132

4. Матиас Фосте (Бельгия) — 1.08,152

5. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.08,300

6. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,602

7. Виктор Муштаков (Россия) — 1.08,625

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