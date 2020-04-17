Конькобежки, эвакуированные с Бали, проведут 14 дней на карантине

В пятницу утром в Москву прилетели российские конькобежки Анна Чернова и Елена Сохрякова, которые находились в Индонезии, сообщает официальный сайт министерства спорта. Таким образом, все спортсмены, которым требовалось эвакуация из-за границы, вернулись в Россию.

Министерство спорта обеспечит спортсменкам условия обсервации на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневного карантина.

Чернова и Сохрякова стали последними в списке спортсменов, тренеров и специалистов команд, которым требовалась эвакуация в Россию.

В общей сложности при поддержке Минспорта России, Оперативного штаба, МИД России, Росавиации и общероссийских спортивных федераций в Россию после приостановки регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса из-за границы вернулись 96 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и членов команд из 16 субъектов страны.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 183 921 человека. Зафиксировано 146 873 летальных исходов от инфекции, вылечился 552 771 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 678 210 человек. Далее идут — Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698). По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.