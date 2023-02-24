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Сегодня, 19:17

Олимпийский чемпион Захаров выиграл Кубок России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Игр в Сочи Руслан Захаров стал победителем забега на дистанции 5000 метров в финале Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне.

В забеге на 500 метров у мужчин золото взял Виктор Муштаков, у женщин победительницей стала Ангелина Голикова.

Евгения Лаленкова выиграла соревнования на 3000 метров у женщин.

В командных забегах у женщин победила сборная Московской области, у мужчин — сборная Москвы.

Финал Кубка России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях завершится 26 февраля.

Ангелина Голикова
Виктор Муштаков
Евгения Лаленкова
Руслан Захаров
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