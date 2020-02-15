Канадец Грэм Фиш с мировым рекордом выиграл забег на 10 км на ЧМ
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Канадец Грэм Фиш занял первое место в забеге на 10 тысяч метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Он преодолел дистанцию за 12 минут и 33,868 секунд, что является мировым рекордом.
Вторым стал голландец Ян Блокхейзен, а замкнул тройку немец Патрик Беккерт.
Российский конькобежец Александр Румянцев сошел с дистанции.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
10 000 м
1. Грэм Фиш (Канада) — 12.33,867 (WR)
2. Ян Блокхейзен (Голландия) — 12.45,014
3. Патрик Беккерт (Германия) — 12.47,934
4. Йоррит Бергсма (Голландия) — 12.48,457
5. Рику Цутия (Япония) — 12.55,623
6. Давиде Джиотто (Италия) — 12.58,304
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