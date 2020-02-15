Канадец Грэм Фиш с мировым рекордом выиграл забег на 10 км на ЧМ

Канадец Грэм Фиш занял первое место в забеге на 10 тысяч метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Он преодолел дистанцию за 12 минут и 33,868 секунд, что является мировым рекордом.

Вторым стал голландец Ян Блокхейзен, а замкнул тройку немец Патрик Беккерт.

Российский конькобежец Александр Румянцев сошел с дистанции.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

10 000 м

1. Грэм Фиш (Канада) — 12.33,867 (WR)

2. Ян Блокхейзен (Голландия) — 12.45,014

3. Патрик Беккерт (Германия) — 12.47,934

4. Йоррит Бергсма (Голландия) — 12.48,457

5. Рику Цутия (Япония) — 12.55,623

6. Давиде Джиотто (Италия) — 12.58,304