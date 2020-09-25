Источник: на российскую конькобежку напали лица арабской внешности в центра Страсбурга. Все дело в короткой юбке

В Страсбурге устроили акцию, направленную на защиту российской конькобежки Елизаветы Казелиной после того, как на нее напали в центре города, сообщает Telegram-канал Baza.

Многократный призер чемпионата мира прогуливалась по Страсбургу, когда несколько мужчин арабской наружности грубо окликнули ее на улице: им не понравилось, что она была в юбке. Казелина попыталась им возразить, и тогда один из мужчин ударил ее в лицо.

Девушка написала заявление в полицию. Камер рядом с местом нападения не было, и очевидцев Елизавета тоже найти не смогла. Ей помогло лишь то, что ее отец работает в местной полиции, и поэтому дело все же не пустили на самотек.

Напавших ищет не только полиция — члены местной чеченской диаспоры увидели пост Казелиной в Facebook и сами начали искать арабов.

«Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге». Казелина опровергла информацию о нападении на нее во Франции