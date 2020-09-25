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«Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге». Казелина опровергла информацию о нападении на нее во Франции

18:37
Елизавета Казелина. Фото Instagram.
Елизавета Казелина. Фото Instagram.
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Многократный призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Елизавета Казелина опровергла появившуюся информацию о нападении на нее, которое якобы случилось в Страсбурге.

— Эта информация — неправда. Понятия не имею, зачем это могли написать. Я сейчас в России и никогда даже не была в Страсбурге, — цитирует «Чемпионат» Казелину.

Ранее сообщалось, что Казелина прогуливалась по Страсбургу, когда несколько мужчин арабской наружности грубо окликнули ее на улице: им не понравилось, что она была в юбке. Казелина попыталась им возразить, и тогда один из мужчин ударил ее в лицо.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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