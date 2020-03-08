Голикова выиграла забег на 500 м в финале Кубка мира
17:31
Россиянка Ангелина Голикова стала победительницей второго забега на 500 м в финальном этапе Кубка мира в Херенвене. В тройку вошли японка Нао Кодаира и Ванесса Херцог из Австрии.
Кодаира выиграла зачет 500-метровки, Голикова стала второй, а еще одна россиянка Ольга Фаткулина — третьей.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Финал
Женщины
500 м
2-й забег
1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,023
2. Нао Кодаира (Япония) — 37,199
3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,252
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,398
5. Дарья Качанова (Россия) — 37,737
6. Ариса Го (Япония) — 37,740