Голикова выиграла забег на 500 м в финале Кубка мира

Россиянка Ангелина Голикова стала победительницей второго забега на 500 м в финальном этапе Кубка мира в Херенвене. В тройку вошли японка Нао Кодаира и Ванесса Херцог из Австрии.

Кодаира выиграла зачет 500-метровки, Голикова стала второй, а еще одна россиянка Ольга Фаткулина — третьей.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Финал

Женщины

500 м

2-й забег

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,023

2. Нао Кодаира (Япония) — 37,199

3. Ванесса Херцог (Австрия) — 37,252

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,398

5. Дарья Качанова (Россия) — 37,737

6. Ариса Го (Япония) — 37,740