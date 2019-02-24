Голикова стала третьей на дистанции 500 метров ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место на втором забеге в дистанции 500 метров чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Ее результат составил 37,71 секунд. Победу одержала японка Нао Кодаира, которая обогнала Голикову на три десятых секунды.

Второе место заняла американка Бриттани Боу – 37,57 секунд.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира в спринтерском многоборье

Женщины

500 м

2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) – 37,41

2. Бриттани Боу (США) – 37,67

3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,71

4. Михо Такаги (Япония) – 37,74

5. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,81

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,90

13. Дарья Качанова (Россия) – 38,39

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