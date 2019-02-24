Голикова стала третьей на дистанции 500 метров ЧМ в спринтерском многоборье в Херенвене

Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место на втором забеге в дистанции 500 метров чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Ее результат составил 37,71 секунд. Победу одержала японка Нао Кодаира, которая обогнала Голикову на три десятых секунды.
Второе место заняла американка Бриттани Боу – 37,57 секунд.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Женщины
500 м
2-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,41
2. Бриттани Боу (США) – 37,67
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,71
4. Михо Такаги (Япония) – 37,74
5. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,81
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,90
13. Дарья Качанова (Россия) – 38,39
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