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Чемпионат России не будут переносить из Москвы из-за коронавируса

21:32
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Чемпионат России по конькобежному спорту в многоборье не будут переносить или отменять из-за ограничений, которые вводят в Москве из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. В Москве до 10 апреля из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет более 5 тысяч участников.

— К сожалению, чемпионаты России по конькобежному спорту не собирают такую большую аудиторию. Так что причин для переноса или отмены соревнований у нас нет, — сказала директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Чемпионат России по многоборью запланирован для проведения в Крылатском 17-18 марта.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200310/1568405204.html

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