Бергсма выиграл масс-старт на чемпионате мира, Захарова — 10-й
В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. У мужчин масс-старт выиграл голландец Йоррит Бергсма. Руслан Захаров стал 10-м.
У женщин победу одержала канадка Ивана Блонден. Елена Сохрякова показала 15-й результат.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Масс-старт
1. Йоррит Бергсма (Голландия) — 60 очков
2. Джордан Бельшо (Канада) — 40
3. Антуан Желина-Болью (Канада) — 24
4. Виталий Михайлов (Белоруссия) — 14
5. Джои Мантия (США) — 6
6. Артур Яницки (Польша) — 5
10. Руслан Захаров (Россия)
22. Данила Семериков (Россия)
1. Ивана Блонден (Канада) — 60 очков
2. Ким Бо Рым (Корея) — 40
3. Ирена Схаутен (Голландия) — 20
4. Нана Такаги (Япония) — 10
5. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6
6. Валери Мальте (Канада) — 5
15. Елена Сохрякова (Россия)
20. Елизавета Казелина (Россия)