В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. У мужчин масс-старт выиграл голландец Йоррит Бергсма. Руслан Захаров стал 10-м.

У женщин победу одержала канадка Ивана Блонден. Елена Сохрякова показала 15-й результат.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Йоррит Бергсма (Голландия) — 60 очков

2. Джордан Бельшо (Канада) — 40

3. Антуан Желина-Болью (Канада) — 24

4. Виталий Михайлов (Белоруссия) — 14

5. Джои Мантия (США) — 6

6. Артур Яницки (Польша) — 5

10. Руслан Захаров (Россия)

22. Данила Семериков (Россия)

1. Ивана Блонден (Канада) — 60 очков

2. Ким Бо Рым (Корея) — 40

3. Ирена Схаутен (Голландия) — 20

4. Нана Такаги (Япония) — 10

5. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 6

6. Валери Мальте (Канада) — 5

15. Елена Сохрякова (Россия)

20. Елизавета Казелина (Россия)