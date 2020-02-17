Алексей Кравцов считает, что Воронину ждет большое будущее

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил достижение Натальи Ворониной. Россиянка завоевала золотую медаль чемпионата мира на дистанции 5000 метров, установив также мировой рекорд.

— Наталья стала не просто чемпионкой мира, теперь она рекордсменка мира. Воронина показала невероятный бег, это невероятный результат, просто блестяще выступила, — цитирует Кравцова ТАСС. — Наташа в самом начале своего пути. Мне кажется, ее ждет большое будущее.

25-летняя Воронина завоевала первую золотую награду на чемпионатах мира. Она показала результат 6 минут 39,021 секунды.