Мы ждали это золото восемь лет. И его принесла 17-летняя сноубордистка

Сахалинская школьница Софья Надыршина сенсационно стала чемпионкой мира, а Дмитрий Логинов одержал третью победу подряд.

В большинстве зимних видах спорта сезон подходит к концу — за последние несколько недель провели несколько чемпионатов мира, включая сноуборд, сани, лыжи и конькобежный спорт. Отставив за скобками популярные, но безуспешные биатлонные гонки (не считать же одну бронзу за невероятное достижение), везде российские атлеты взяли хотя бы по одному золоту. Строго говоря, Россия была отстранена от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх, поэтому выступать приходится под флагом спортивных федераций. По сути же, всем понятно, кто соревнуется, тем более что в каждом названии команды присутствует слово «российский» или «Россия» — например, федерация сноуборда России.

В параллельных дисциплинах сноубордисты регулярно получают медали в отличие от тех же горнолыжников, у которых только Александр Хорошилов пару раз выигрывал этапы Кубка мира. И это учитывая то, что до 2014 года в России даже не существовало отдельной федерации по сноуборде — была только объединенная с горными лыжами. А золото на чемпионатах мира уже было — в 2011 и 2013 годах у Алены Заварзиной и Екатерины Тугедешевой.

Третья победа Логинова подряд на чемпионатах мира

Два года назад на чемпионате мира 19-летний Дмитрий Логинов взял обе параллельные дисциплины, став самым молодым победителем в истории сноуборда. В Словении ему пришлось защищать два титула — это накладывало дополнительную ответственность.

Но Логинов перед стартом чемпионата мира набрал прекрасную форму, выиграв этап Кубка мира в челябинском «Банном» и приехав на чемпионат в статусе фаворита. Легко взять гигант все же не получилось — в финале Дмитрий всего на сотую опередил Роланда Фишналлера, у которого была медаль чемпионата мира еще в далеком 2013 году. Интересно, что итальянцу уже 41 год — он почти в два раза старше россиянина. И такое в сноуборде не редкость. Результат, в целом, хороший, но Логинову наверняка хотелось победить дважды и довести серию побед на чемпионатах мира до четырех.

Логинов и во второй день соревнований уверенно шел к четвертой победе подряд, опережая соперников на трассе практически на целые ворота. Но в полуфинале неожиданно произошел сбой — спортсмен рисковал, «опаздывал» на поворотах (не успевал пройти по нужной траектории) и в результате за несколько ворот до финиша сошел с трассы. И малом финале за бронзу ему пришлось бороться с соотечественником Андреем Соболевым, который в своем полуфинале уступил три сотых Бенжамину Карлу из Австрии. А за золото бились два австрийца — Карл и Андреас Проммегер, хотя это с легкостью могли бы быть российские спортсмены.

А оставалось довольствоваться малым финалом, в котором Логинов вырвал у Соболева две сотых. Досадно, но ничего не потеряно — Дмитрию всего 21, и на Олимпиаде он явно будет бороться за золото. Андрей же, по спортивным меркам, уже ветеран, но доказал, что его тоже со счетов списывать рановато — впервые за четыре года Соболев выиграл медаль. А победителем стал Бенджамин Карл, который не брал золотых медалей аж с чемпионата мира-2013.

Первое за восемь лет золото в женских соревнованиях

В женских соревнованиях хватало своих фаворитов — например, чемпионка мира Селена Йерг и призер Олимпийских игр Рамона Хофмайстер. И для тех, кто смотрит сноуборд раз в два года (а именно с такой частотой проводятся чемпионаты мира) наверняка стало удивлением появление 17-летней Софьи Надыршиной. Сперва дебютантка сразу вышла в финал, проиграв 12 сотых опытной немке Йерг, а потом и вовсе выиграла слалом, легко сделав Рамону Хофмайстер.

Призер чемпионатов мира даже заволновалась в финальной части соревнований, сдавшись юной спортсменке из России. Надыршина рисковала и делала резаные повороты, Хоймайстер пыталась повторить и ошибалась. И в итоге к концу трассы уступала сопернице чуть ли не целые ворота.

Сахалинская спортсменка учится в школе, тренируется пять раз в неделю и редко видится с родными. Но это дает свои результаты — два года назад сноубордистка дебютировала на европейских соревнованиях, а в следующем сезоне уже праздновала первую победу в кубке мира и три золотых медали на чемпионате мира среди юниоров (одну из них Надыршина взяла в командных соревнованиях с Дмитриевым Логиновым).

Так что для внимательных болельщиков победа Софьи вовсе не стала сюрпризом — сейчас это, скорее, правильно, если брать того же Логинова, выигравшего в 19 лет. Или можно вспомнить американку Микаэлу Шиффрин, которая взяла первое золото чемпионата мира в слаломе в 17 лет. В сноуборде и горных лыжах как раз интересно в плане возраста — на пьедестале может оказаться как 17-летний спортсмен, так и опытный атлет. С годами спортивная форма только улучшается, а результаты растут.

Софья Надыршина же мечтает выступить на двух Олимпиадах и стать тренером, а после — кем-то вроде спортивного психолога. В сноуборде российские спортсмены на играх пока не выигрывали, но учитывая результаты сахалинки этого вполне возможно добиться уже в следующем сезоне.