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Олимпийский чемпион Вайлд послал своих хейтеров на три буквы: «Идите лесом, чуваки!»

Вайлд отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вик Вайлд.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» отреагировал на призывы отчислить спортсмена из состава сборной России из-за возраста.

«Для них у меня гораздо более простой ответ. Если кто-то так говорил, то пусть он идет на ***. Идите лесом, чуваки! Вы ничего не смыслите в спорте и в жизни, сидите и анализируете с дивана. Даже обращать внимания на таких ребят не хочется. Собственно, я и не слышал никогда такого. Не читал, а лично мне вряд ли кто-то осмелился бы такое сказать. Про себя я все знаю точно. Я один из лучших сноубордистов в истории. Невероятный человек. Звучит нескромно, но разве много в мире двукратных олимпийских чемпионов? Люди вокруг могут говорить все что угодно, но если ты сам понимаешь, кто ты, то все остальное становится неважным», — сказал Вайлд.

На Олимпиаде в Пекине Вайлд выиграл бронзовую медаль в 35 лет.

 
Вик Вайлд на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Сочи-2014. Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

 

Сборная России по сноуборду
Вик Уайлд
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