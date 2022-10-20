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Сегодня, 07:30

Вайлд объявил о паузе в карьере: «Если найду в себе силы — обязательно вернусь»

Сноубордист Виктор Вайлд рассказал о своих дальнейших планах
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вик Вайлд.
Фото Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих дальнейших планах.

«Сейчас я тренируюсь даже чаще, чем когда я жил в Москве. В Питере очень много классных фитнес-залов, отличные условия. Много времени трачу в качалке, хожу в бассейн, занимаюсь йогой, передвигаюсь на велике. Я отлично себя чувствую. Если вы бы сейчас увидели, в какой я форме, вы бы сильно удивились! Чувствую себя моложе, чем пару лет назад. Так что возраст не имеет такого значения. Это миф, что спортсмены после 30 не способны побеждать. С точки зрения физиологии — никаких проблем.

В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду. Знаете, мне нужен год отдыха. Наверно, я буду кататься в свое удовольствие, но вот выступать — не уверен. Мне нужен прежде всего ментальный отдых. Прошлый сезон был невероятно трудным, я отдал всего себя ради олимпийской медали. И сейчас найти в себе силы на новый четырехлетний цикл непросто. Нужно время восстановиться как головой, так и телом. И надеюсь, потом я буду снова готов выступать. Если обрету нужный тонус, то на сто процентов вернусь. Вопрос в моем состоянии и готовности», — сказал Вайлд.

На Олимпиаде в Пекине Вайлд выиграл бронзовую медаль в 35 лет.

 
Вик Вайлд на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Сочи-2014. Вик Вайлд: «Спокойно мог уехать, но остался в России. Понял вашу страну»

 

Вик Уайлд
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