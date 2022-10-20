Двукратный олимпийский чемпион Виктор Вайлд в интервью «СЭ» рассказал о своих дальнейших планах.

« Сейчас я тренируюсь даже чаще, чем когда я жил в Москве. В Питере очень много классных фитнес-залов, отличные условия. Много времени трачу в качалке, хожу в бассейн, занимаюсь йогой, передвигаюсь на велике. Я отлично себя чувствую . Если вы бы сейчас увидели, в какой я форме, вы бы сильно удивились! Чувствую себя моложе, чем пару лет назад. Так что возраст не имеет такого значения. Это миф, что спортсмены после 30 не способны побеждать. С точки зрения физиологии — никаких проблем.

В этом году я не буду полностью отдаваться сноуборду. Знаете, мне нужен год отдыха. Наверно, я буду кататься в свое удовольствие, но вот выступать — не уверен. Мне нужен прежде всего ментальный отдых. Прошлый сезон был невероятно трудным, я отдал всего себя ради олимпийской медали. И сейчас найти в себе силы на новый четырехлетний цикл непросто. Нужно время восстановиться как головой, так и телом. И надеюсь, потом я буду снова готов выступать. Если обрету нужный тонус, то на сто процентов вернусь. Вопрос в моем состоянии и готовности », — сказал Вайлд.