Вик Уайлд выступит на первом этапе Кубка мира
16:10
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд выступит на первом этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
«Он тренируется, он четвертый номер в команде, продолжает выступать. Он выступит на первом этапе Кубка мира в Банном», — приводит ТАСС слова Тихомирова.
Первый этап Кубка мира пройдет в Банном (Республика Башкортостан) с 11 по 12 декабря.
35-летний Уайлд сменил американское гражданство на российское в мае 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он стал победителем в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
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