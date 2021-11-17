Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд выступит на первом этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

«Он тренируется, он четвертый номер в команде, продолжает выступать. Он выступит на первом этапе Кубка мира в Банном», — приводит ТАСС слова Тихомирова.

Первый этап Кубка мира пройдет в Банном (Республика Башкортостан) с 11 по 12 декабря.

35-летний Уайлд сменил американское гражданство на российское в мае 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он стал победителем в параллельном и параллельном гигантском слаломе.