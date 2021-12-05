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Алена Заварзина сообщила о разводе с Виком Уайлдом

18:11
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Бронзовый призер Олимпиады-2014, чемпионка мира и неоднократная победительница этапов Кубка мира Алена Заварзина развелась с двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом.

Об этом 32-летняя спортсменка сообщила через Instagram, при этом поблагодарив экс-супруга.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет, — написала Заварзина.

Напомним, что Уайлд — уроженец США. В 2012 году он получил российское гражданство и принес сборной России два олимпийских золота на Играх-2014.

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Роман Шишов все материалы автора
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