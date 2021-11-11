Сборная России по сноуборду получила визы для участия в этапах Кубка мира в США

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что российские сноубордисты получили визы для участия в этапах Кубка мира в декабре и январе.

«Получили визы, работаем, планируем ехать», — цитирует ТАСС Тихомирова.

С 8 ноября въезд в США разрешен только тем, кто полностью прошел вакцинацию, и отдельным категориям невакцинированных. При этом российские вакцины от коронавируса не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).