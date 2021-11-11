Сборная России по сноуборду получила визы для участия в этапах Кубка мира в США
12:36
Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что российские сноубордисты получили визы для участия в этапах Кубка мира в декабре и январе.
«Получили визы, работаем, планируем ехать», — цитирует ТАСС Тихомирова.
С 8 ноября въезд в США разрешен только тем, кто полностью прошел вакцинацию, и отдельным категориям невакцинированных. При этом российские вакцины от коронавируса не входят в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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