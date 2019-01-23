Вик Уайлд выступит на этапе Кубка мира в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, пропустивший около 10 месяцев из-за травмы, Вик Уайлд​ выступит на этапе Кубка мира в параллельном слаломе. Турнир пройдет в Москве 26 – 27 января.

– Уайлд набрал хорошую форму, – цитируют "Известия" президента ФСР и главного тренера национальной команды Дениса Тихомирова. – Поэтому мы решили, что он уже готов к выступлениям на самом высоком уровне. В эти выходные Вик примет участие в московском этапе КМ.