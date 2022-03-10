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Сегодня, 19:57

В Федерации сноуборда России не против участия иностранцев в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерация сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал участие в финалах Кубка России иностранных спортсменов.

«Если сочтут нужным, то пускай приезжают. Конечно, пригласим иностранных спортсменов», — приводит слова Тихомирова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что большинство национальных чемпионатов в связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований будут проходить в открытом формате с возможностью приглашения иностранных атлетов.

Источник: https://tass.ru/sport/14030913
Денис Тихомиров
Сноуборд
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