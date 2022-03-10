В Федерации сноуборда России не против участия иностранцев в Кубке России

Президент Федерация сноуборда России Денис Тихомиров прокомментировал участие в финалах Кубка России иностранных спортсменов. «Если сочтут нужным, то пускай приезжают. Конечно, пригласим иностранных спортсменов», — приводит слова Тихомирова ТАСС. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что большинство национальных чемпионатов в связи с отстранением российских спортсменов от международных соревнований будут проходить в открытом формате с возможностью приглашения иностранных атлетов.