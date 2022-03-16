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Сегодня, 18:06

Сноубордист Вик Уайлд высказался о возможном выступлении на Олимпиаде-2026

Вик Уайлд может остаться в спорте до Олимпиады-2026 в Италии
Читать «СЭ» в
Вик Уайлд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что может выступить на зимней Олимпиаде-2026, если будет конкурентоспособен.

«Точно не буду соревноваться с привычной периодичностью, выступать на всех этапах Кубка мира. Но если почувствую, что смогу быть конкурентоспособен, рассмотрю участие в следующих Играх», — рассказал Уайлд «Большой спорту».

35-летний россиянин дважды становился победителем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году спортсмен завоевал бронзу.

Источник: https://www.bolshoisport.ru/articles/russkiy-vik
Вик Уайлд
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