Тихомиров и Тудегешева будут кандидатами на пост президента Федерации сноуборда России

Двукратная чемпионка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах Екатерина Тудегешева выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации сноуборда России.

«Да, я выдвинула свою кандидатуру, — сказала Тудегешева ТАСС. — Задач вижу очень много: у нас основная проблема связана со спадом результатов в акробатических дисциплинах и сноуборд-кроссе, все усилия надо направить туда. На Олимпиаде у нас выступало очень мало спортсменов в этих дисциплинах.

На выборах будет только два кандидата, включая меня. Крайний срок заявок был в пятницу. Повестка у меня позитивная — шансы на победу, считаю, есть. Я обладаю огромным опытом, всю жизнь нахожусь в сноуборде, у меня профессиональное образование по специальности».

Ранее действующий президент федерации Денис Тихомиров сообщил, что также будет участвовать в выборах. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 4 апреля.