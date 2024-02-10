Сноуборд
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Сноуборд

10 февраля, 13:50

Вик Уайлд рассказал о краже личных вещей с Олимпиады-2014 в Сочи

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вик Уайлд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что неизвестные украли его личные вещи, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.

По словам спортсмена, инцидент случился в 2016 году, в результате чего он лишился одежды, игрушек и книг. Злоумышленники оставили лишь медали.

«Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил все в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться», — цитирует Уайлда «Чемпионат».

Американец Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: Чемпионат
Олимпиада
Вик Уайлд
2
3
Читайте также
Курбанов впервые сыграл после дисквалификации за наркотики
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Колобков о возможном возвращении сноубордиста Уайлда в США
Звезда российского сноуборда Тудегешева завершила карьеру
Тудегешева вновь быстрее всех
Московская премьера фильма The Art Of Flight
ЛЕГЕНДЫ СНОУБОРДИНГА ПРЕЗЕНТУЮТ В МОСКВЕ НОВЕЙШЕЕ ВИДЕО "STANDING SIDEWAYS!"
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Ак Барс» проигрывает в Зеленом дерби
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Морозов остается президентом КХЛ на следующие четыре года
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Разборки после травмы Толчинского и слов Ротенберга
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мама Таталиной о приглашении из США: «Понимали, что она из России, но звали как топовую спортсменку»

Сноубордисты Никольская и Суйков одержали победы в хаф-пайпе на Спартакиаде 2024
Новости
RSS RSS
Все новости