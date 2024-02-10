Вик Уайлд рассказал о краже личных вещей с Олимпиады-2014 в Сочи

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд рассказал, что неизвестные украли его личные вещи, связанные с Олимпиадой-2014 в Сочи.

По словам спортсмена, инцидент случился в 2016 году, в результате чего он лишился одежды, игрушек и книг. Злоумышленники оставили лишь медали.

«Я не знаю, кто это был. Но, скорее всего, это были люди, которые работали рядом. Я хранил все в запертом гараже. Но кто-то сумел туда вломиться», — цитирует Уайлда «Чемпионат».

Американец Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. Выступая за Россию, спортсмен дважды стал олимпийским чемпионом на Играх-2014 в Сочи и завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.