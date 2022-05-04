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Сегодня, 15:00

Вик Уайлд поблагодарил правительство России за прием в Кремле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вик Уайлд.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд поделился эмоциями от награждения олимпийцев в Кремле.

«На днях состоялось награждение олимпийцев, завоевавших медали в Пекине. Хочу поблагодарить за церемонию Дмитрия Николаевича Чернышенко и Игоря Евгеньевича Левитина. Это уже моя третья медаль на Олимпийских играх, и я очень счастлив. Также спасибо Министерству спорта России», — написал Уайлд в соцсетях.

26 апреля в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт».

Уайлд на зимних Играх-2022 выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе.

Вик Уайлд
Сноуборд
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