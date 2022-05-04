Вик Уайлд поблагодарил правительство России за прием в Кремле

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд поделился эмоциями от награждения олимпийцев в Кремле.

«На днях состоялось награждение олимпийцев, завоевавших медали в Пекине. Хочу поблагодарить за церемонию Дмитрия Николаевича Чернышенко и Игоря Евгеньевича Левитина. Это уже моя третья медаль на Олимпийских играх, и я очень счастлив. Также спасибо Министерству спорта России», — написал Уайлд в соцсетях.

26 апреля в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт».

Уайлд на зимних Играх-2022 выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе.