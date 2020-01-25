Австрийский сноубордист Андреас Проммеггер стал победителем этапа Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе. Россиянин Дмитрий Логинов стал четвертым, а Дмитрий Карлагачев выбыл в четвертьфинале.

Пьянкавалло (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Андреас Проммеггер (Австрия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Логинов (Россия)