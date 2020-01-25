Проммеггер выиграл этап Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе, Логинов — четвертый
17:14
Австрийский сноубордист Андреас Проммеггер стал победителем этапа Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе. Россиянин Дмитрий Логинов стал четвертым, а Дмитрий Карлагачев выбыл в четвертьфинале.
Пьянкавалло (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный слалом
1. Андреас Проммеггер (Австрия)
2. Роланд Фишналлер (Италия)
3. Штефан Баумайстер (Германия)
4. Дмитрий Логинов (Россия)
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