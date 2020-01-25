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Проммеггер выиграл этап Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе, Логинов — четвертый

17:14
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Австрийский сноубордист Андреас Проммеггер стал победителем этапа Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе. Россиянин Дмитрий Логинов стал четвертым, а Дмитрий Карлагачев выбыл в четвертьфинале.

Пьянкавалло (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Андреас Проммеггер (Австрия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Штефан Баумайстер (Германия)

4. Дмитрий Логинов (Россия)

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