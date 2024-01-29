Мама сноубордистки Таталиной рассказала, что видео с дочерью вырезали из хайлайтов соревнований в США

Оксана Таталина, мать Анастасии Таталиной, рассказала «СЭ», что видео с выступлением ее дочери вырезали из хайлайтов Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games) в Аспене, США.

«Конечно, были некоторые моменты. Они ее вырезали из победных моментов. В нарезках ее выступления не вставляли. Тем не менее там она была принята и завоевала серебро», — сказала Таталина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В официальной трансляции и на странице соревнований в соцсетях Таталина представлена как спортсменка из России.

Таталина заняла второе место в дисциплине «биг-эйр». Золото завоевала представительница Франции Тесс Леде. Тройку сильнейших замкнула американка Релл Харвуд.

23-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре и серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в дисциплине «слоуп-стайл». Также она является участницей Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.