Мама Таталиной о приглашении из США: «Понимали, что она из России, но звали как топовую спортсменку»

Мать сноубордистки Анастасии Таталиной Оксана рассказала «СЭ» о реакции на то, что ее дочь выступала с российским флагом на Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games) в Аспене, США.

«Это коммерческие соревнования, очень престижные. Когда ее приглашали, они отдавали отчет, что приглашают девушку из России. Но в первую очередь ее приглашали как топовую спортсменку», — сказала Таталина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В официальной трансляции и на странице соревнований в соцсетях Таталина представлена как спортсменка из России.

23-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре и серебряный призер зимней Универсиады 2019 года в дисциплине «слоуп-стайл». Также она является участницей Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.