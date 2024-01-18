Логинов заявил о нежелании выступать в турнирах в нейтральном статусе

Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов отрицательно относится к перспективе участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования — с гимном и флагом. Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе. Посмотрим, как в дальнейшем сложатся обстоятельства», — приводит слова Логинова ТАСС.

На Кубке чемпионов, который проходил в Москве, Логинов занял первое место. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в параллельных дисциплинах. 23-летний сноубордист дважды участвовал в Олимпийских играх.