Логинов заявил о нежелании выступать в турнирах в нейтральном статусе
Трехкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов отрицательно относится к перспективе участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Я отрицательно отношусь к выступлению в нейтральном статусе. Мне хотелось бы полноценно вернуться на международные соревнования — с гимном и флагом. Конечно, нам не хватает международных соревнований самого высокого уровня, но на данный момент мне не хочется выступать в нейтральном статусе. Посмотрим, как в дальнейшем сложатся обстоятельства», — приводит слова Логинова ТАСС.
На Кубке чемпионов, который проходил в Москве, Логинов занял первое место. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира в параллельных дисциплинах. 23-летний сноубордист дважды участвовал в Олимпийских играх.
Источник: https://tass.ru/sport/19756309
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