Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в параллельном слаломе

Российский спортсмен Дмитрий Логинов занял третье место в параллельном слаломе на чемпионате мира по сноуборду. Соревнования проходят в Рогле (Словения).

Победил австриец Бенжамин Карл. Вторым стал еще один представитель Австрии Андреас Проммеггер. Россиянин Андрей Соболев стал четвертым, а его соотечественник Дмитрий Сарсембаев выбыл в 1/8 финала.

Ранее золото в этой же дисциплине у женщин завоевала россиянка Софья Надыршина.

Рогла (Словения)

Чемпионат мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Андреас Проммеггер (Австрия)

3. Дмитрий Логинов (Россия)

4. Андрей Соболев (Россия)

Дмитрий Сарсембаев выбыл в 1/8 финала.