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Сноубордист Логинов рассказал о причинах ошибки на чемпионате мира

2 марта 2021, 23:44
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Российский сноубордист Дмитрий Логинов рассказал, почему он допустил ошибку на чемпионате мира в Рогле (Словения). Он занял третье место в параллельном слаломе. Ранее россиянин стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе.

«Результат чемпионата мира в целом отличный, очень рад, что защитил титул в гигантском слаломе, — цитирует Логинова ТАСС. — Конечно, рассчитывал сегодня на слалом, но немного не получилось, ничего, работаем дальше. Сложно сказать, что именно не пошло сегодня, ошибки случаются, еще пересмотрю видеоповторы. Бывает такое, что на ровном месте спотыкаешься, и сегодня, видимо, удача была на австрийской стороне».

Победу одержал австриец Бенжамин Карл. Вторым стал еще один представитель Австрии Андреас Проммеггер.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10818987

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