Надыршина завоевала золото чемпионата мира по сноуборду

Россиянка Софья Надыршина завоевала золотую медаль чемпионата мира по сноуборду в Рогле (Словения). 17-летняя спортсменка стала первой в параллельном слаломе у женщин.

Второе место заняла немка Рамона Хофмайстер. Бронза у еще одной представительницы Германии Зелины Йорг. Россиянка Наталья Соболева выбыла в 1/4 финала.

1 марта Надыршина выиграла серебро в параллельном гигантском слаломе.

17-летняя Надыршина — трехкратная чемпионка мира среди юниоров (2020), мастер спорта России.

Первый подиум на этапах Кубка мира она заработала 11 января 2020 года, когда стала 2-й на этапе в Скуоль (Швейцария). 9 января 2021 года в этом же городе спортсменка смогла победить в параллельном гигантском слаломе, заработав свою первую победу на этапах Кубка мира.

Рогла (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Софья Надыршина (Россия)

2. Рамона Хофмайстер (Германия)

3. Зелина Йорг (Германия)

4. Меган Фаррелл (Канада)

Наталья Соболева выбыла в четвертьфинале.