Логинов занял третье место в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах
18:05
Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 в параллельных дисциплинах. За сезон россиянин набрал 333 очка.
Победу одержал итальянец Аарон Марч (424 очка), вторым стал австриец Андреас Проммеггер (339).
В зачете Кубка мира в параллельном слаломе победителем стал Марч (258 очков). Логинов стал вторым (191), еще один россиянин Дмитрий Карлагачев — третьим (187).
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