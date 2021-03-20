Логинов занял третье место в зачете Кубка мира в параллельных дисциплинах

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21 в параллельных дисциплинах. За сезон россиянин набрал 333 очка.

Победу одержал итальянец Аарон Марч (424 очка), вторым стал австриец Андреас Проммеггер (339).

В зачете Кубка мира в параллельном слаломе победителем стал Марч (258 очков). Логинов стал вторым (191), еще один россиянин Дмитрий Карлагачев — третьим (187).