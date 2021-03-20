Надыршина заняла второе место в параллельных дисциплинах в зачете Кубка мира по сноуборду
17:43
Российская спортсменка Софья Надыршина по итогам Кубка мира по сноуборду стала второй в зачете параллельных дисциплин. Она набрала 532 очка.
Победу одержала представительница Германии Рамона Хофмайстер — 593 очка. На третьем месте Жюли Цогг из Швейцарии (512).
У мужчин третье место занял россиянин Дмитрий Логинов (333). Первым стал Аарон Марч из Италии (424). Второе место у австрийца Андреаса Проммеггера (339).
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