Надыршина заняла второе место в параллельных дисциплинах в зачете Кубка мира по сноуборду

Российская спортсменка Софья Надыршина по итогам Кубка мира по сноуборду стала второй в зачете параллельных дисциплин. Она набрала 532 очка.

Победу одержала представительница Германии Рамона Хофмайстер — 593 очка. На третьем месте Жюли Цогг из Швейцарии (512).

У мужчин третье место занял россиянин Дмитрий Логинов (333). Первым стал Аарон Марч из Италии (424). Второе место у австрийца Андреаса Проммеггера (339).