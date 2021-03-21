Россиянин Тараканов стал бронзовым призером ЮЧМ по сноуборду

Российский сноубордист Игорь Тараканов стал третьим в «биг-эйре» на юношеском чемпионате мира, который проходит в Красноярске.

Суммарно за две попытки Тараканов набрал 155 баллов ровно. Победу одержал японец Тайга Хасегава (175,25), второй — немец Мориц Брю (167,25).

У девушек лучшей среди россиянок стала Варвара Романова, закончившая турнир четвертой.