Россиянин Тараканов стал бронзовым призером ЮЧМ по сноуборду
12:50
Российский сноубордист Игорь Тараканов стал третьим в «биг-эйре» на юношеском чемпионате мира, который проходит в Красноярске.
Суммарно за две попытки Тараканов набрал 155 баллов ровно. Победу одержал японец Тайга Хасегава (175,25), второй — немец Мориц Брю (167,25).
У девушек лучшей среди россиянок стала Варвара Романова, закончившая турнир четвертой.
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