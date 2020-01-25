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Цогг победила в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Пьянкавалло, Салихова — четвертая

17:06

Швейцарская сноубордистка Джулия Цогг стала победительницей этапа Кубка мира в Пьянкавалло в параллельном слаломе. Россиянка Елизавета Салихова стала четвертой, а Милена Быкова и Анастасия Курочкина выбыли в 1/8 финала.

Пьянкавалло (Италия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный слалом

1. Джулия Цогг (Швейцария)

2. Зелина Йорг (Германия)

3. Рамона Хофмайстер (Германия)

4. Елизавета Салихова (Россия)

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