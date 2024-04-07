40-летний олимпийский чемпион едва не выиграл Югорский лыжный марафон. Блеснули и биатлонисты

Александру Легкову не хватило до победы в Ханты-Мансийске двух секунд.

Лыжные гонки. Югорский марафон. Ханты-Мансийск

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Андрей Алипкин — 1:59.33

2. Рифат Сафиуллин — 1:59.33

3. Дмитрий Баграшов — 1:59.34

Женщины

1. Кристина Резцова — 2:03.14

2. Алина Кудисова — 2:07.30

3. Лилия Васильева — 2:09.37

50 км, классический стиль

Мужчины

1. Станислав Волженцев — 2:11.33

2. Илья Санников — 2:11.53

3. Евгений Цепков — 2:12.44

Женщины

1. Лилия Васильева — 2:32.13

2. Мария Козекаева — 2:34.31

3. Алина Кудисова — 2:38.20

Югорский марафон в последние годы стал одной из самых знаковых лыжных гонок в России. Правда, в этом году он по срокам совпал с финалом Кубка России в Кировске, из-за чего не досчитался лыжных суперзвезд. Но все равно получился очень любопытным. Так, на самой звездной по составу участников дистанции 50 км коньком блеснули биатлонисты. К тому же сенсацию едва не сотворил 40-летний олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, финишировавший всего в двух секундах от победителя!

И коньком, и классикой

7 мая Легкову исполнится 41 год, о завершении международной карьеры он объявил шесть лет назад, а буквально на днях для федерального спортивного телеканала комментировал гонки в Кировске. Но при этом Александр не забросил лыжные гонки в качестве спортсмена. И объемам его тренировок могут позавидовать не только многие продвинутые любители лыжных гонок, но и профессионалы. Не исключено, что победитель знаменитого сочинского марафона десятилетней давности и экс-чемпион «Тур де Ски» мог побороться в Кировске в гонке в гору за место в топ-10 или даже топ-3, но он давно отошел от таких стартов.

Зато к Югорскому марафону Легков готовился целенаправленно. Кстати, в 2013-м Александр стал его самым первым победителем, у женщин тогда первенствовала Наталья Маковеева. С тех пор Югорский марафон, в частности, по два раза выигрывали Александр Большунов и Сергей Устюгов, побеждали Анастасия Кулешова, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин... Были среди триумфаторов и иностранцы — швейцарец Тони Ливерс вообще первенствовал дважды.

В прошлом году Александр замкнул на финише топ-10, но достаточно заметно отстал от чемпиона Устюгова. Зато уже тогда Югорский марафон «распробовали» биатлонисты — Эдуард Латыпов стал вторым, Никита Поршнев — третьим, а в десятку попали также Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Карим Халили и Антон Бабиков. Это было коньком, а впервые Югорский марафон в 2023-м также провели и классикой. И в этом году это начинание продолжилось — 6 апреля лыжники и лыжницы соревновались на «полтиннике» свободным стилем, а 7 апреля — классическим.

Кристина Резцова. Фото Союз биатлонистов России

Наравне с мужчинами

Но все же больше звезд по традиции заявилось на коньковую дистанцию. Причем на 25 км среди участников был и знаменитый в прошлом биатлонист Иван Черезов. Что касается 50 км, то здесь можно было выделить Евгения Белова, Андрея Мельниченко, Легкова, Поршнева и Кристину Резцову. Причем Поршнев буквально двумя днями ранее стал вторым в Увате на 40-километровом марафоне чемпионата России по биатлону. И ничего, в Ханты-Мансийске он все время шел в лидирующей группе и занял четвертое место на Югорском марафоне в секунде от победителя. Сразу следом финишировал Легков, а победу праздновал Андрей Алипкин.

Кстати, женщины стартовали вместе с мужчинами. Само собой, держать темп им было тяжеловато, особенно на первых километрах. Лучше всех проявила себя Резцова. Да и что их экономить, силы, ведь Кристина, в отличие от большинства коллег, приняла решение пропустить финальный этап Кубка Содружества в Мурманске 12-14 апреля, чуть отдохнуть, а затем начать подготовку к следующему сезону. При этом сезон-2023/24 она завершила на мажорной ноте — чемпиону у мужчин Кристина уступила чуть более трех с половиной минут, заняла общее 33-е место, а у женщин вообще оказалась вне конкуренции. Второго призера Алину Кудисову она опередила на четыре с лишним минуты.

Зато Кудисова проявила выносливость и универсальность — на следуюший день она замкнула тройку призеров у женщин на 50 км классикой, а чемпионкой стала Лилия Васильева, которая, кстати, заняла третье место днем ранее на коньковой дистанции Югорского марафона. У мужчин в топ-3 на обоих марафонах заехать никому не удалось, хотя Алипкин был близок — он стал четвертым в классике, чуть более чем в полутора минутах от чемпиона, известного в недавнем прошлом лыжника Станислава Волженцева.

Отметим, что параллельно Югорскому марафону на севере Норвегии проходил 13-й этап серии Ски Классикс — 50-километровый классический лыжный марафон Рейстдлопет. Причем норвежец Йохан Хель стал первым в истории марафона чемпионом, прошедшим всю дистанцию даблполингом. У женщин первенствовала норвежка Астрид Эйре Шлинн.