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Клебо не взяли на «Тур де Ски». У звездного норвежца опять проблемы со здоровьем

Клебо пропустит многодневку Тур де Ски из-за проблем со здоровьем
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Лыжник Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо.
Фото AFP
Пятикратный олимпийский чемпион пропустит многодневку из-за неудачного Рождества в Швейцарии.

Многодневка «Тур де Ски», стартующая 30 декабря в Тоблахе, лишилась своей главной звезды. В составе сборной Норвегии не будет лидера Кубка мира, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. 27-летний спортсмен начинал нынешний сезон с конфликта с национальной федерацией и положительных тестов на ковид, но потом вроде бы набрал форму. Однако после триумфального домашнего этапа Кубка мира в Тронхейме снова заболел — на этот раз гриппом. Состояние здоровья не позволит Йоханнесу отстоять свой прошлогодний титул. В его отсутствие фаворитами генеральной классификации у мужчин становятся норвежцы Харальд Амундсен и Пол Гольберг, а также Уильям Поромаа из Швеции.

Ужасно завершать год в такой форме

15-17 декабря в Тронхейме Клебо выступил в доминирующем стиле Александра Большунова, выиграв три гонки из трех — коньковый спринт, скиатлон и классическую разделку на 10 км. После этого Йоханнес вместе со своей подругой Перниллой Десвик отправился в швейцарский Давос — праздновать Рождество и тренироваться на высоте. Однако дальше все пошло не по плану — лидер сборной Норвегии подхватил грипп и был вынужден вернуться домой. «Я заболел через неделю после Тронхейма, у меня шесть дней была высокая температура, — сообщил Йоханнес в пресс-релизе. — Грустно и неправильно встречать Рождество в постели. Ужасно завершать 2023 год в такой форме. Это определенно не тот вариант, на который я рассчитывал».

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В заявке сборной Норвегии Клебо заменит Хенрик Доннестад, но это, конечно, очень слабое утешение для сильнейшей команды «Тур де Ски». Ведь многодневку из-за болезни также пропускает Симен Крюгер, а российские лыжники за бортом из-за санкций. Таким образом, вне заявки оказались все призеры общего зачета последних двух лет. Норвежец Ханс Холунд завершил карьеру, а финн Йиво Нисканен объявил, что также отказывается от выступлений из-за плохого самочувствия. Это настоящая катастрофа для афиши соревнований. Борьба за главный трофей у мужчин теперь, видимо, развернется между норвежцами Харальдам Амундсеном и Полом Гольбергом, а также Уильямом Поромаа.

Лыжники Йоханнес Клебо и Хенрик Доннестад
Йоханнес Клебо и Хенрик Доннестад.
Фото AFP

Возможно, на высокие места смогут также претендовать итальянский спринтер Федерико Пеллегрино и Фридрих Мох из Германии. Швед Калле Хальварссон, который некоторое время назад взорвал информационное пространство рассказами об отмороженных во время гонки гениталиях, сдал положительный текст на ковид, и его выход на старт пока под вопросом. Вообще, массовые заболевания различными респираторными инфекциями в лыжном пелотоне налицо. Снятия с соревнований больно бьют по организаторам и влияют на распределение наград, однако никто не спешит объявлять карантин и отменять старты, как это было в период пандемии.

Туманные перспективы

Йоханнес Клебо в общей сложности трижды выигрывал «Тур де Ски», но в этом году ему придется наблюдать за соревнованиями по телевизору. Накануне нынешнего сезона знаменитый норвежец разругался с национальной федерацией из-за спонсорских контрактов и планировал перейти в марафонскую серию. В последний момент финансовые разногласия удалось уладить, однако полноценному возвращению Йоханнеса на лыжню теперь мешают инфекции. Во время пандемии Клебо проявлял фантастическую бдительность: заставил свою девушку ограничить контакты с внешним миром и бросить учебу, но теперь почему-то расслабился.

Лыжник Йоханнес Клебо
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

«Тур де Ски» был для меня главной целью в этом сезоне, и мне, вероятно, будет сложно найти мотивацию на оставшуюся часть Кубка мира", — подвел итог своему снятию Клебо. Заболевшего Крюгера в норвежской заявке заменил спринтер Ансгар Эвенсен. В результате в составе мужской сборной Норвегии — явный перекос в сторону специалистов по коротким дистанциям. Возможно, это не так плохо, поскольку из семи гонок в программе — две спринтерские плюс еще одна скоротечная классическая разделка на 10 км. Однако в целом программа тура, в которой нет ни одной дистанции длиннее 20 км, конечно, вызывает вопросы. FIS стремится сделать старты более динамичными, но выдавливает из лыж то, за что этот спорт любят настоящие ценители.

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У женщин выступление в Италии и Швейцарии прошлогодней победительницы «Тура» Фриды Карлссон также было под вопросом. Шведская блондинка в начале сезона болела ковидом и находится не в лучшей форме. Тем не менее она пока в заявке и, наряду с соотечественницей Эббой Андерссон и американкой Джесси Диггинс, — фаворит предстоящей многодневки. Впрочем, у Андерссон тоже положительный текст на ковид и туманные перспективы выхода на старт. Что касается Диггинс, то она не устает выкладывать в соцсетях зажигательные танцы и, похоже, готова повторить успех 2021 года.

Йоханнес Клебо
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