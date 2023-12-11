Бе и Клебо приходят в себя на Кубке мира. Йоханнесы готовы к возвращению на вершину?

Главные звезды биатлона и лыж постепенно выходят из кризиса.

Норвегия давно уже далеко не только зимняя спортивная держава. Скандинавы побеждают в легкой атлетике, усилиями Эрлина Холанна заставляют говорить о своем футболе, развивают гандбол, в конце концов. И все же лыжи с биатлоном были и будут для них важнейшими дисциплинами. Тем более в последние годы у них были явные лидеры в этих видах. В биатлоне доминировал Йоханнес Бе, в лыжах другой Йоханнес — Клебо. Только вот старт этого сезона у ребят явно не задался. Впрочем, Бе и его старший брат Тарьей постепенно выкарабкиваются из кризиса, как, впрочем, и его лыжный тезка.

Йоханнес Бе. Фото AFP

Бе-младший реанимирует сезон

После того как карьеру завершил Мартен Фуркад, а, напомним, великий француз ушел из спорта еще зимой 2020, Йоханнес Бе стал безальтернативным королем биатлона. Он лучший и самый титулованный биатлонист планеты среди действующих спортсменов. В прошлом году он взял Большой хрустальный глобус с гигантским отрывом. Но вот старт этого сезона для норвежца не задался. До прошлых выходных Йоханнес всего раз попал в десятку лучших за четыре личные гонки. Такого плохого начала у Бе-младшего не было никогда в карьере, даже в самые первые годы в спорте. Бе и сам все понимал. После 11-го места в спринте показал себе жест проигравшего — палец вниз — и изобразил слезы.

«Когда не борешься за победу или подиум... Если слишком много гонок будет складываться таким образом, это вызовет беспокойство. И если у меня ничего не получится до Рождества, то отпуск начнется с ужасными мыслями. Но пока рано об этом думать!» — сказал норвежец по итогам первой гонки в Хохфильцене. Впрочем, отчаиваться не пришлось. Бе исправился уже во время австрийского уик-энда, убедительно выиграв гонку преследования, запрыгнув на первое место с 11-го, а затем вместе с братом помог сборной Норвегии выиграть эстафету. Кардинально в работе Йоханнеса мало что изменилось. В ходе он и ранее был хорош, с технической стороны не было вопросов и по стрельбе. Но случались ошибки, возможно, эмоционального плана — и с этим, судя по всему, Бе удалось справиться. «Сегодня я слушал рок и другую тяжелую музыку, а также выпил перед стартом несколько чашек кофе», — объяснил он «секрет» своего преображения. В Кубке мира он поднялся на третье место в общем зачете, причем лидирует Тарьей Бе, выигравший в Хохфильцене спринт.

Йоханнес Клебо. Фото AFP

Клебо не хватает 30 процентов

Выигрыш в преследовании стал для Йоханнеса уже 75-й личной победной гонкой на этапах Кубка мира. Младшему Бе осталось теперь одержать всего восемь побед, чтобы повторить достижение Мартена Фуркада (83). Правда, до соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена с его 95 победными гонками все еще далеко. Всего у Йоханнеса 115 подиумов (75-21-19), и это также третий показатель в истории. Трудно предсказать, сколько продержится еще на топовом уровне 30-летний биатлонист, но до Олимпиады в Турине наверняка постарается. 27-летний Йоханнес Клебо и вовсе сейчас должен быть в лучших спортивных кондициях. Однако результаты другой норвежской звезды тоже пока далеки от идеала. Йоханнес-лыжник только третий в общем зачете Кубка мира. У Клебо в активе две победы, но много и неудачных гонок.

Более-менее неплохо обстоят дела с гонками классическим стилем и в спринте. Но когда в дело вступает конек, Йоханнес пасует. Так, в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке Клебо финишировал 21-м. Это худший для него результат в гонке Кубка мира с февраля 2020-го. В последний раз хуже на Кубке мира он выступал в феврале 2020-го — был 25-м в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Есть, конечно, и позитивная динамика. Так, в коньковой разделке в Эстерсунде он стал седьмым. На 7 баллов из возможных 10 он и оценивает сейчас свою нынешнюю форму. «Это было неплохо — точно лучше, чем две недели назад. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уик-эндом. Мне не хватает еще 30 процентов», — сказал пятикратный олимпийский чемпион в эфире Viaplay.

Отставание от лидеров общего зачета Харальда Амундсена и Пола Голберга достаточно велико, но списывать со счетов Йоханнеса точно не стоит. Сколько раз он уже доказывал, что умеет удивлять, когда в него перестали верить даже самые преданные фанаты. Бе, кстати, поддержал своего тезку и призвал подводить итоги по весне — по завершении всего сезона. Так что, кто знает, может, два Йоханнеса вновь завершат свои Кубки мира на самой вершине.

Лыжные гонки. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд (Швеция)

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) — 27.05,6

2. Хейди Венг (Норвегия) — +23,0

3. Виктория Карль (Германия) — + 29,1

Женщины. Спринт, классический стиль. Финал

1. Эмма Рибом (Швеция) — 3.38,9

2. Кристин Скистад (Норвегия) — +0,6

3. Линн Сван (Швеция) — + 0,8

Мужчины. Раздельный старт, свободный стиль, 10 км

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 23.36,1

2. Симен Крюгер (Норвегия) — + 8,1

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — + 14,3

Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.12,06

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — + 3,35

3. Джеймс Скунмэйкер (США) — + 4,80

Биатлон. Кубок мира. Второй этап, Хохфильцен (Австрия)

Спринт. Женщины

1. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 20.59,9 (0 промахов)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — + 4,9 (1)

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — + 19,7 (1)

Спринт. Мужчины

1. Тарьей Бе (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов)

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — + 4,9 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — + 10,0 (1)

Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29.44,6 (1 промах)

2. Лена Хекки (Швейцария) — + 11.2 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — + 18,5 (1)

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — + 22,6 (3)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — + 28,4 (2)

Эстафета, 4x7,5 км. Женщины

1. Норвегия (Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен) — 1:15.38,5 (0+5)

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) — + 28,7 (0+6)

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) — + 1.06,9 (1+9)

Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — + отставание 28,7 секунды (0 + 6).

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) — + 1.06,9 (1 + 9)