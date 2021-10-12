Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной

Знаменитая лыжница рассказала, что в 2017 году две недели ждала новостей о своей дисквалификации.

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген вызвала огромный ажиотаж рассказом о своих допинговых неприятностях во время презентации книги «Сердце победителя», которую о знаменитой норвежке написала журналистка канала NRK Ингерид Стенволд. По словам 41-летней лыжницы, которая завершила карьеру три года назад, после чемпионата мира-2017 она находилась на грани дисквалификации, когда в ее пробе обнаружили метаболиты нандролона — очень известного среди допингеров анаболика. Однако Бьорген удалось доказать свою невиновность. Как же так получилось?

У меня судорожно сжался желудок

Есть смысл сразу напомнить, что во время великой карьеры Марит ее неоднократно обвиняла в допинге главная конкурентка — польская лыжница Юстина Ковальчик. Правда, здесь речь шла о легальном использовании противоастматических препаратов. Тем не менее мощь и почти мужские мышцы Бьорген многих наводили на мысль, что здесь дело не только в усиленных тренировках. В 2017-м после дисквалификации за мазь для губ Терезы Йохауг Марит стала главной надеждой женской сборной Норвегии на золото Олимпиады-2018. И эти надежды ветеран полностью оправдала, завоевав в Пхенчхане два первых, одно второе и два третьих места.

Но теперь выясняется, что всего этого могло не быть. После ЧМ-2017 в Финляндии, где норвежка выиграла четыре золота, ей позвонил врач сборной Норвегии и сообщил, что в ее моче после гонки в Лахти найден 19-норандростерон, который является продуктом распада в организме известного допинга нандролона. «У меня судорожно сжался желудок. Мы только что прошли через допинговые дела Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, и я подумала, что теперь пришла моя очередь», — рассказала Бьорген в интервью NRK.

Звездная лыжница представила себе заголовки в газетах, злорадство соперников и осуждение болельщиков, и ее охватила паника. Однако врач призвал Марит не отчаиваться и предположил, что причиной положительной допинг-пробы мог стать препарат для корректировки менструального цикла Primolut-N. Само по себе это лекарство разрешено, но при его приеме в больших количествах содержащийся в лекарстве гормон норэтистерон теоретически может преобразоваться в 19-норандростерон. К счастью для Бьорген, она внесла это лекарство в декларацию при сдаче теста, а содержание стероида в пробе было невысоким и могло соответствовать трем таблеткам Primolut-N при условии обезвоживания организма во время забега.

Все осталось между мной и FIS

Марит вместе с врачом сборной три дня сочиняли объяснительную в Международную федерацию, а потом еще две недели ждали ответа. Все это время Бьорген чувствовала себя словно в аду. «Я плохо спала, меня тошнило, и я только и делала, что ждала звонка из FIS», — рассказала знаменитая лыжница. Но дальше случилось чудо. Международная федерация, которая в тоже самое время забанила группу российских лыжников во главе с Александром Легковым только за упоминание их фамилий в докладе Макларена, решила не давать ход делу знаменитой норвежки. Объяснения по поводу препарата Primolut-N были признаны убедительными.

«Все осталось между мной, FIS и моими тренерами, — сказала Бьорген интервью NRK. — Было убийственно попасть в такую ситуацию. Но семья и штаб сборной сплотились вокруг меня и помогли пройти через сложную ситуацию. Раньше я никогда не слышала, чтобы у препарата Primolut-N был такой побочный эффект. Если бы мне стало известно об этом заранее, я бы не стала его принимать».

Вообще то спортсмен несет ответственность за попадание допинга в свой организм независимо от того, где содержался запрещенный препарат. Исключение составляют только лекарства, случайно «загрязненные» производителем. Возможно, после публикации этой истории в книге Бьорген FIS объяснит публике нюансы этого дела (хотя бывший президент федерации Джанфранко Каспер, к сожалению, уже умер). С ходу можно предположить, что в Лахти речь шла о малых концентрациях «запрещенки». Ну а ВАДА, вероятно, было так занято «русским делом», что не захотело оспаривать вердикт FIS в арбитражном суде. Теперь же, когда Бьорген ничего не грозит, она решила представить эту историю как одно из жизненных испытаний, рассчитывая на сочувствие болельщиков.

Проблемы с гемоглобином

С другой стороны, нандролон — это не бесполезный мельдоний и даже не противоастматический сальбутамол, а очень серьезный препарат, повышающий выносливость спортсменов в циклических видах спорта. Он известен с 1980-х годов — правда, поначалу его в основном использовали легкоатлеты. Но, например, в 2010 году на нем попалась российская лыжница Лилия Степанова, которое применяла этот анаболик в комплексе с эритропоэтином. Наверное, ставить на одну доску Степанову и Бьорген некорректно. Но Марит ради хайпа сейчас сама дала повод для подозрений.

Более того, в той же книге рассказывается, что еще в 2011 году на этапе Кубка мира в Драммене у Марит были проблемы с уровнем гемоглобина в крови. Тогда это считалось косвенным доказательством проведения запрещенной гемотрансфузии или приема гормона роста. После этого Бьорген пришлось сдавать пробу мочи, и уже этот анализ доказал ее невиновность. А высокий уровень гемоглобина у нее, оказывается от природы. Напомню, что совсем недавно российский биатлонист Евгений Устюгов, у которого обнаружились наследственные проблемы с гемоглобином, был лишен задним числом практически всех своих титулов начиная с 2010 года.