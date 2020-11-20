Легенда Норвегии Бьорген не может вернуться на лыжню. У нее проблемы с антидопинговыми службами

Титулованная лыжница Марит Бьорген, которая собиралась возобновить карьеру после двухлетней паузы, упустила свой шанс из-за забывчивости.

Бьорген совершила классическую ошибку всех, кто задумывается о камбэке. Вернувшись к тренировкам после перерыва, она забыла уведомить об этом антидопинговые службы. А те, соответственно, автоматически считали ее закончившей карьеру спортсменкой и не тестировали. По правилам, перед участием в официальных соревнованиях спортсмен должен минимум полгода заполнять систему ADAMS. Просто так сказать «Я возвращаюсь!» и тут же выйти на старт — невозможно.

Бьорген лишилась легкого заработка

Марит не собиралась, правда, возвращаться к лыжам на самом высшем уровне. Хотя думается, что даже в нынешней форме 40-летняя норвежка далеко не была бы худшей. Тем более знаменитая лыжница говорит, что сейчас готова не хуже, чем два года назад на Олимпийских играх в Пхенчхане. Но титулы восьмикратную олимпийскую чемпионку, похоже, больше не интересуют. Поэтому она собиралась выступать в коммерческой серии марафонов Ski Classic — то есть зарабатывать деньги. В случае с Бьорген это определенно был бы довольно легкий заработок.

Хоть в марафонах и выступают титулованные в прошлом лыжницы, все равно это очень посильный для норвежки уровень. Но с призовыми гонорарами теперь придется минимум сезон подождать. К самому престижному марафону — итальянской «Марчалонге» — полгода с момента регистрации Бьорген в ADAMS еще не пройдут. Впрочем, учитывая полную неясность из-за пандемии коронавируса, может, все и к лучшему. Состоятся ли марафоны в принципе и в каком формате, не уверен сейчас никто.

Марит Бьорген является обладательницей 15 медалей Олимпийских игр, из которых восемь — золотые. Норвежка — 18-кратная чемпионка мира и четырехкратная победительница Кубка мира. Она завершила карьеру после Пхенчхана-2018. Весной 2019 года она родила второго ребенка от двукратного олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью Фреда Берре Лундберга. Теперь декретный отпуск легендарной спортсменки затянется.

Антидопинговая собака побывала у Самуэльссона

Кстати, параллельно с новостями о проблемах знаменитой Бьорген появилась информация об интересной новинке в работе антидопинговых служб. Теперь допинг у спортсменов ищут не только люди и лаборатории, но и... собаки. Первопроходцем здесь стала спрингер-спаниель из Швеции по имени Молли.

Ее хозяева — супружеская пара, которая в свободное от основной работы время подрабатывает допинг-офицерами по заказам Шведского антидопингового агентства. Молли изначально ходила брать пробы просто за компанию с хозяевами. А потом оказалось, что собака приносит реальную пользу.

Молли прошла специальное обучение и теперь ищет запрещенные препараты подобно тому, как другие ее собратья — наркотики. Ее отправляют на соревнования и тренировочные сборы, она приходит на внесоревновательные тестирования прямо домой к спортсменам. Собака умеет находить запрещенные вещества, но не в организме атлета — для этого есть допинг-пробы, — а те, что могут храниться у него дома. Причем Молли натренирована на поиск тестостерона, анаболиков и прочих препаратов, которые особенно распространены в профессиональном спорте.

Для шведских спортсменов Молли постепенно перестает быть в новинку. Например, она уже побывала в рамках внесоревновательного тестирования в гостях у биатлониста Себастиана Самуэльссона — самого ярого борца за чистый спорт.

— Мы без предупреждения заходим с Молли в раздевалки или места для хранения багажа, когда команды приезжают в аэропорт, — рассказывает хозяин собаки Михаэль Шу. — Если речь идет о крупных соревнованиях, Молли может обнюхать сумки спортсменов, когда они оставляют их в зоне разминки или в камере хранения. Девяносто девять с половиной процентов спортсменов, когда видят нас, реагируют позитивно, потому что Молли очень обаятельная.

Есть, кстати, подозрение, что радующиеся Молли спортсмены не вполне понимают, зачем тут этот милый спаниель и чем им грозит ее появление. И еще тут возникает скользкий момент: никто — даже собака — не имеет права рыться в чужих вещах. Поэтому Молли может только обнюхать сумку снаружи, а если даже что-то там найдет, то открыть ее без ведома хозяина нельзя. В таких случаях Михаэль Шу записывает имя владельца сумки, и впоследствии того тщательно тестируют либо просят открыть багаж.