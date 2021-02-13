Юниоры выдали три валидольных финиша. И заработали для России три эстафетные медали

Субботние старты на юниорском чемпионате мира по лыжным видам спорта принесли россиянам две серебряные и одну бронзовую награды

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров

Девушки U20. Эстафета 4х3,3 км

1. Швеция (Марта Русенберг, Лиза Эрикссон, Лиза Ингессон, Моа Ханссон)

2. Россия (Анна Кожинова, Евгения Крупицкая, Ольга Жолудева, Вероника Степанова)

3. Норвегия (Мария Меллинг, Эмма Мерк, Анна Хегген, Маргрете Бергане)

Юноши U20. Эстафета. 4х5 км

1. Норвегия (Эдвард Сандвик, Юнас Вика, Мартин Киркеберг Мерк, Ларс Агнар Йельмесет)

2. Финляндия (Ниило Мойланен, Нико Анттола, Эмиль Хеландер, Александер Сталберг)

3. Россия (Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов, Сергей Волков)

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Сюнне Арнесен, Йон Рольф Скаму Хупе, Ховард Мусебю, Хедда Амундсен)

2. Россия (Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Анна Грухвина)

3. Швеция (Ханна Абрахамссон, Фредрик Андерссон, Юхан Херберт, Луиза Линдстрем)

После двух золотых дней на юниорском чемпионате мира по лыжам в финском Вуокатти россияне не сумели подняться на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Но язык не повернется упрекнуть наших юных спортсменов — эстафетный день выдался необыкновенно зрелищным, и эмоции на лыжне зашкаливали. Единственное, что сильно испортило впечатление, — неудовлетворительная работа Международной лыжной федерации по информированию болельщиков о результатах соревнований. Безобразная телекартинка, отсутствие протоколов и результатов онлайн отправляют эти отличные старты на уровень первенства водокачки из XX века. Очень жаль, что FIS демонстрирует наплевательское отношение к будущему мировых лыж.

Подвиг Степановой

Героем женской эстафеты U20 стала Вероника Степанова, которая накануне выиграла классическую разделку. Последний этап был коньковым, но, как оказалось, в нем 19-летняя камчатская лыжница тоже очень и очень сильна. Стартовав третьей более чем в 15 секундах от лидера, Степанова сначала разобралась с норвежкой Маргрете Бергане, а затем начала настигать шведку Моа Ханссон. На финишную прямую лидеры выскочили почти одновременно. И будь эта прямая чуть длиннее, Вероника наверняка вырвала бы первое место. Но не хватило самой малости, и России осталась с серебром. Однако Вероника оставила очень сильное впечатление — если она продолжит прогрессировать в том же темпе, в нашей женской сборной появится очень сильная и разносторонняя лыжница.

Relive the exciting finish of Women's relay! https://t.co/LqwgV75IKh — JWSC2021 (@JWSC2021) February 13, 2021

В мужской эстафете финиш получился не менее волнительным. На первое место шансов у нас, правда, не было никаких. Норвежский финишер Ларс Агнар Йельмесет — сын пятикратного чемпиона мира Одда-Бьерна Йельмесета — достаточно далеко оторвался от преследователей. А вот россиянин Сергей Волков шел в одной группе с финном Александером Сталбергом и итальянцем Элиа Барпом. Незадолго до финиша Волков предпринял атаку и вроде бы сбросил итальянца. Однако это решение оказалось ошибочным. Сталберг, отсидевшийся за спиной Сергея, предпринял контратаку и без вопросов стал вторым. А вот россиянин чуть не упустил даже бронзу. Сзади его настиг Барп, и соперники в разножке пересекли финиш практически одновременно.

Долгое время российские болельщики были уверены, что наша команда осталась четвертой — поскольку это сказал комментатор в трансляции «Матч ТВ». И только потом, путем изучения твитов в официальном аккаунте ЮЧМ-2021, удалось выяснить, что россияне заслужили-таки бронзу. Видимо, таково решение жюри, которое изучало фотофиниш. Ни официальных заявлений по поводу спорного эпизода, ни протоколов — дичайшая ситуация для серьезных соревнований. Тем не менее Волков во многом был реабилитирован в глазах фанатов лыж, которые уже успели основательно захейтить этого спортсмена в соцсетях за нерасторопность на финише.

Блеск Терентьева и Грухвиной

Ну и украшением дня стала смешанная эстафета, которая давно прижилась в биатлоне и пока еще смотрится экзотикой в лыжах. Хотя очевидно, что за этим форматом будущее и рано или поздно мы увидим его и на Олимпийских играх. Россияне снова были в числе претендентов на золото и, увы, снова упустили свой шанс. На этот раз одной из причин стало неудачное выступление на первом этапе Анастасии Фалеевой. Напомню, что именно эта лыжница в четверг оказалась в центре большого скандала, уронив в спринте на самом финише Терезу Беранову из Чехии. Фалеева финишировала первой, но была лишена золотой медали решением жюри.

Видимо, Анастасия так и не пришла в себя после этих событий — во всяком случае, на первом классическом этапе она выглядела неубедительно. А жаль, ведь Фалеева — одна из кандидаток на включение во взрослую сборную на чемпионат мира в Оберстдорф. Как бы то ни было, остальным россиянам пришлось очень сильно постараться, чтобы ликвидировать отставание, заработанное Анастасией на первом этапе. Особенно в этом преуспел Александр Терентьев — герой мужского спринта в Вуокатти. Терентьев очень сильно прошел заключительный отрезок своего третьего этапа и передал эстафету в группе сборных, сражавшихся за второе место.

Преимущество норвежки Хедды Амундсен, идущей лидером на четвертом этапе, было слишком велико — родоначальники лыж заработали второе золото за день. А вот россиянка Анна Грухвина отлично отработала на финише. В последний большой подъем ускорилась француженка Флора Дольче, разорвавшая группу преследователей. Грухвина удержалась за ней, а потом укатила от Флоры на спуске. Дольче так расстроилась, что упустила даже третье место. А вот у нашей команды — почетная вторая позиция. В прошлом году на ЮЧМ у наших юниоров U20 не было ни одной эстафетной медали, а в миксте юниоры U23 также стали вторыми.

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Huomenna viel? kaksi matkaa, U20 naisten 15 km sek? miesten 30 km? https://t.co/yUnGvbmw1W#JWSC2021 #hiihto #xcteamfin #ElisaViihde pic.twitter.com/IHaJyyr7Vz — Elisa Viihde Sport (@ViihdeSport) February 13, 2021

Завтра соревнования в Вуокатти завершатся масс-стартами. У сборной России на этом турнире пока третий медальный результат (2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые награды). Вчера бегущим лыжникам немного помогли лыжники летающие. Дело в том, что в программу ЮЧМ, как и у взрослых, входят еще и лыжное двоеборье, и прыжки на лыжах с трамплина. В командных соревнованиях прыгунов наши юноши стали третьими, а девушки — вторыми. Так бы и на взрослом чемпионате.