Смена за Большуновым не подоспевает?

Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам

Гонки с раздельным стартом

Юноши, 10 км (С)

1. Мартин Мерк (Норвегия) — 24.26,6

2. Александер Стальберг (Финляндия) — отставание 14,9 секунды

3. Оливье Левейи (Канада) — 27,3...

9. Александр Ившин (Россия) — 58,8

Девушки, 5 км (С)

1. Вероника Степанова (Россия) — 13.44,3

2. Евгения Крупицкая (Россия) — 16,5

3. Маргрете Бергане (Норвегия) — 27,4

Женщины до 23 лет, 10 км (С)

1. Изабела Марчиш (Польша) — 28.13,6

2. Луизе Линдстрем (Швеция) — 11,2

3. Хедда Эстберг Амундсен (Норвегия) — 19,6...

10. Анна Грухвина (Россия) — 59,4

Мужчины до 23 лет, 15 км (С)

1. Юго Лапалю (Франция) — 35.27,6

2. Фридрих Мох (Германия) — 13,8

3. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) -+18,7...

7. Кирилл Киливнюк (Россия) — 48,1

Как это часто бывает в разных зимних видах спорта, россияне прекрасно выступают на юниорских чемпионатах мира, но затем теряют всех звезд на подходе к взрослому разряду. И в очередной раз мы надеемся, что уж в лыжах, по крайней мере, то поколение, которое сейчас феерит в заснеженном Вуокатти, мы не растеряем. По крайней мере, в этом виде спорта со сменой поколений у нас неплохо.

А феерит оно конкретно. За исключением прошлого чемпионата, на котором единственное золото среди юношей и юниоров взял Сергей Ардашев, наши стабильно выигрывают на таких турнирах три-четыре гонки. Самой известной победой стал синхронный финиш трех наших парней — Большунова, Червоткина и Спицова — на 30-километровке в США четыре года назад.

В том 2017-м мы обыграли Норвегию по золоту 6:4. Через год они вернули должок — 4:6. Затем снова первенствовала Россия — 4:3. Но в прошлом году в Обервизентале наши были разгромлены 1:7, причем наших также обогнали шведы и американцы.

Сегодня победили только девушки

В 2021-м все снова наоборот. Хотя вчера одно золото у россиянок уже отобрали — из-за столкновения на финише спринта между Анастасией Фалеевой и чешкой Терезой Берановой Настя лишилась победы. Второй день чемпионата в лыжной программе стартовал с золотого дубля в юношеском разряде (2001 год рождения и позже). Выиграла Вероника Степанова из далекого 40-тысячного камчатского городка Елизова, Евгения Крупицкая стала второй. Но мужчины не поддержали почин: лучший из наших Александр Ившин стал девятым в минуте от норвежского победителя Мартина Мерка.

В женской молодежной (до 23 лет) разделке особенно интересно было увидеть наших после скандального спринта. Но даже теоретически встречи на трассе вчерашних соперниц произойти не могло. Беранова, видно, так расстроилась из-за вчерашнего, что на старт не вышла, а Фалеевой изначально в стартовом списке не было. Главной звездой сборной России (на молодежных чемпионатах мира действуют обычная графика и флаг) была Христина Мацокина. Но она стала лишь 18-й.

Разделки не получились

Кроме того, сегодняшние гонки показали, почему FIS так не любит классические разделки и любит спринты. Одно дело — когда есть противостояние «Большунов vs норвежцы» и обоих можно вести по времени и эффектно показывать по телевизору. Другое дело — трансляция из пустынного Вуокатти, где не работают половина хронометража на отсечках и телевизионная графика. Зритель, который не выучил наизусть номера спортсменов, предпочел бы переключиться на «Давай поженимся» или третьесортный русский сериал — там и то действие понятнее, хотя сюрреализма больше.

По итогам заездов по финским лесам можно сказать следующее: пока замещать наших взрослых девушек некем — хотя юниорки благодаря федерации и тренерскому штабу регулярно привлекаются на Кубок мира, в дистанционных гонках они не готовы к постоянной борьбе за медали. Возможно, в морозные минус 12 были проблемы с инвентарем — хотя это вполне русская погода. Но и Грухвина (стала 10-й), и Мацокина пока скорее лыжницы типа «выстрелить в отдельно взятой гонке», чем универсалы. Хотя разделки в последние годы никогда не были нашей сильной стороной. Тем более после ухода поколения Седовой, Непряевой и Кирпиченко в основную сборную.

У мужчин ситуация схожая. Спицов и Якимушкин перешли на взрослый уровень, а достойной смены им не видно. Здесь надежды были связаны с Александром Терентьевым — звездой спринта, которого при этом могло хватить и на 15 километров. Но Александр пропустил гонку после ожидаемого золота во вчерашнем спринте.

Мог бы потащить Сергей Ардашев, герой прошлого чемпионата, но коньком он оказался не так конкурентоспособен, как в прошлом году классикой.

Денис Филимонов, на которого тоже возлагались надежды, в итоге остался 52-м в 4 минутах отставания. Там и до колумбийцев с монголами и турками, приехавших в обилии в Лапландию, недалеко.

Лучшим из наших, седьмым, стал Кирилл Киливнюк, который на последнем первенстве России на этой же дистанции не попал на подиум и звезд с неба по ходу сезона не хватал. Выиграл главный соперник Терентьева за звание лучшего молодого лыжника взрослого Кубка мира — француз Юго Лапалю.

Следом в программе чемпионата мира — смешанная эстафета среди лыжников до 23 лет и масс-старты и «однополые» эстафеты среди юношей. Если среди подростков наши шансы неплохи, то у ребят постарше есть несколько сборных, которые в Вуокатти выглядят не хуже россиян. И это тревожит.